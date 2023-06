Come ChatGPT riesce a non essere un supporto per gli avvocati

(Di domenica 4 giugno 2023) Gli Stati Uniti corrono ai ripari dagli abusi – anche lavorativi – dell’intelligenza artificiale. L’ultimo caso riguardae tribunali. Un giudice del Texas ha, infatti, deciso di vietare aglil’utilizzo di contenuti generati daper i loro documenti legali. Una misura in linea con quanto accaduto a Manhattan, dove un avvocato ha “ben pensato” di affidarsi al noto chatbot per ottenere suggerimenti sul caso analogo a uno su cui stava lavorando., storia di un rapporto conflittuale Purtroppo per lui, però, i suggerimenti dierano infondati, falsi. Anzi, completamente inventati dalla “fantasia” del chatbot. Una figuraccia epocale che rischia di avere ripercussioni su tutto il settore legale. Perché il rapporto tra giurisprudenza e ...

L'intervento di Beacraft, intitolato AI,and the future in tech. Creative Machines - AI and ... Back Orifice vent'anni fa era talmente popolare e utilestrumento di, uhm, amministrazione ...Una cosa prevedibile forse, ma Microsoft avrebbe anche potuto tenere il personaggio, e metterci dentromotore " magari però non sarebbe stata una grande idea.OpenAI, il creatore die Dall - e, ha annunciato un programma di sovvenzioni per la ... Gli obiettivi del programma sono evidenti,dichiarato da OpenAI nel blog ufficiale: "Il nostro ...

ChatGpt può essere una risorsa preziosa per le persone autistiche WIRED Italia

"Sugli scenari apocalittici c'è poco di scientifico. Come ci si difende dagli attacchi hacker Investendo in formazione sul corretto utilizzo delle tecnologie. E non facendo scappare all'estero i nost ...Da Jane Austen a Harry Potter, la scoperta di David Bamman, uno studioso di Berkeley: un software addestrato con grandi classici e bestseller ...