Clamoroso al Cibali! Radiocronaca di una storica domenica

(Di domenica 4 giugno 2023) Roma, 4 giu – Che cos’è il mito? Quando possiamo parlare di leggenda? Narrazioni investite di sacralità – nel primo caso – racconti scaturiti da fatti realmente accaduti (la seconda). Confine labile, distinzione difficoltosa. Più semplicemente ogni mito si perde nella leggenda, e viceversa. Anche quando narriamo di pallone: voci alla radio, gesta in bianco e nero, azione che viste con l’occhio di oggi sembrano al rallentatore. Torniamo quindi a4 giugno 1961, giorno in cui nasce nell’immaginario collettivo una delle locuzioni sportive più famose. Fu davveroal Cibali, anche se l’origine della frase è ancora assai discussa. Juventus e Inter, una rivalità eterna Calcio passato che a ben vedere poi, non passa mai. Tradizioni eternamente rinnovate: sì, perché anche sessantadue anni fa la rivalità tra Inter e Juventus incendiava come ...