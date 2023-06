La, ha osservato Li nel suo discorso allo Shangri - La Dialogue in corso a Singapore, "esiterà" a prendere le relative contromisure "se verrà perseguita l'indipendenza di Taiwan e ...Lloyd Austin, il Segretario alla Difesa statunitense aveva rimproverato la, nel suo discorso ... ha stretto la mano ad Austin durante una cena venerdì, ma i duehanno avuto una discussione più ...Masolo Usa. Ben 35 club (dall'Australia al Brasile, passando per Monaco di Baviera e Zurigo) si sono ritrovati ieri a Cava de' Tirreni per una celebrazione calcistica che oggi porterà centinaia ...

Cina, non promettiamo di rinunciare a uso forza su Taiwan Agenzia ANSA

L'inflazione è arrivata al 44% ad aprile, in parte a causa della sua politica non ortodossa di tagliare i tassi di interesse per stimolare la crescita. E la lira ha ancora toccato i minimi storici ...Recentemente, alcuni archeologi in Cina hanno scoperto un bunker sotterraneo segreto utilizzato dagli scienziati giapponesi per condurre esperimenti su soggetti umani, risalente ai tempi della Seconda ...