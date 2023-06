Chi lascia la Rai non è un martire La stoccata di Mentana a Fazio e Annunziata

(Di domenica 4 giugno 2023) Il direttore del Tg La7 si smarca dai pianti per l'addio di: "Nessuno di noi è insostituibile". E sferza: "Non puoi lavorare nel servizio pubblico e dire di non accettare chi governa"

... ridisegnando la squadra, anche al Tardini ha tolto dopo il primo temponon stava rendendo ... SOSTIENICIquesto campo vuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di ...La cooperativa Badia Grandel'Hotspot di Lampedusa. Lo comunicano con una nota pubblica i responsabili. A subentrare dal ...delle cose sottolineando come non si possa 'giudicare l'operato di...'L' economia migliora Mase n'è accorto I salari continuano a calare, la precarietà è pesante e i nostri giovani ...che riduce sì i contratti a termine ma - a differenza del Jobs Act -mano ...

Rai, Enrico Mentana: "Chi lascia l'azienda non deve fare il martire. Non esiste il diritto a essere sempre in… la Repubblica

Il direttore del tg La7 sull'addio di Fabio Fazio dalla Rai: "Non esiste il diritto di essere sempre in onda. E in tv non c'è un Maradona..." ...Andy è arrivato da Cuba come rifugiato, è diventato italiano grazie ai meriti sportivi: «Ho rivisto mia mamma Milagros dopo due anni. Ora sogno i Giochi di Parigi 2024» ...