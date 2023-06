"Chi lascia la Rai non è un martire ". La stoccata di Mentana a Fazio e Annunziata

Ma c'ènon la pensa così e non si è unito al coro di strazio: Enrico Mentana ha analizzato la situazione con gli occhi della realtà e ha voluto sgombrare dal tavolo dall'ipocrisia dipiange e ...E' semplice e gratificante fare il ruolo del perseguitato, diè martire . Ma sarebbe più semplice fare le proprie scelte e motivarle. Non esiste Maradona , siamo tutti onesti lavoratori di questo ......poi non consentire che questa nuova vita così "creata" possa diventare disponibile anche per, ... se però simultaneamente siesplodere il conflitto tra Libertà dell'Uomo e le leggi di Natura, ...

Rai, Enrico Mentana: "Chi lascia l'azienda non deve fare il martire. Non esiste il diritto a essere sempre in… la Repubblica

Il direttore del Tg La7 si smarca dai pianti per l'addio di Fazio: "Nessuno di noi è insostituibile". E sferza Annunziata: "Non puoi lavorare nel servizio pubblico e dire di non accettare chi governa" ...Il direttore del tg La7 sull'addio di Fabio Fazio dalla Rai: "Non esiste il diritto di essere sempre in onda. E in tv non c'è un Maradona..." ...