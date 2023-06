(Di domenica 4 giugno 2023) nella puntata del 4 giugno 2023?è una. Nata a Moggio Udinese il 26 ottobre 1933, da famiglia di origini napoletane,vive a Padova il dramma dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. All’età di sette anni, lei e la sua famiglia si trasferiscono a Roma. Qui inizia la sua carriera, grazie a sua sorella maggiore Adriana, corista della Rai e poi notalirica.debutta nel 1955 al concorso voci nuove indetto dalla RAI per selezionare i partecipanti al successivo Festival di Sanremo 1956: raggiunge l’ultima selezione che coinvolgeva dodici artisti, ma non riesce ad entrare fra i sei interpreti prescelti per il Festival, ottiene comunque un contratto discografico e inizia quindi a prendere parte a varie ...

Chi è Miranda Martino, la cantante e attrice ospite a Domenica In nella puntata del 4 giugno 2023 Miranda Martino è una cantante e attrice. Nata a Moggio Udinese il 26 ottobre 1933, da famiglia di ...