Chi è Fiodor Lavagetto | il figlio di Miranda Martino ospite a Domenica In

Leggi su tpi

(Di domenica 4 giugno 2023) ? Dopo il matrimonio con Ivano Davoli,ha sposato l’attore Luigi “Gino”da cui ha avuto il suo unico. Non abbiamo tante informazioni sull’uomo. Sappiamo però che fa l’imprenditore e il poker player, condivide con il padre infatti la passione per le carte: “Da piccolo lo facevo mettere dietro a me mentre giocavo con gli amici a casa e probabilmente ha acquisito anche lui qualche conoscenza. Chissà, magari ha imparato proprio da me a stare al tavolo”, ha confessato l’attore Gino Lavagnetto., appassionato di Texas Hold’em, ha fondato la piattaforma Boom Betz. Chi è la madre Abbiamo visto chi è, ma chi è la madre,...