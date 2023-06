Chi è Bruno Venturini | il cantante ospite a Domenica In

Leggi su tpi

(Di domenica 4 giugno 2023) di oggi, 4 giugno 2023?, pseudonimo di Bonaventura Esposito (Napoli, 1 dicembre 1945), è un. Ha tenuto concerti in tutto il mondo. La sua opera discografica più conosciuta è l’Antologia della Canzone napoletana (Joker) pubblicata dalla SAAR Records di Milano. Nato a Napoli, cresce a Pagani in provincia di Salerno. Il padre Raffaele era napoletano, commerciante di tessuti, la madre Vittoria Fusco era originaria di Angri. A dieci anni nel 1955 si trasferisce a Roma, in seguito a una grave malattia, la cirrosi epatica, che improvvisamente colpisce il padre. Durante il periodo delle scuole elementari viene scelto per una breve esperienza nel coro de La Radio per le scuole, un programma radiofonico che, nei primi anni cinquanta, è presentato da Nunzio Filogamo. Per sostenere parte delle spese ospedaliere del ...