Cessione Sampdoria | cosa succede ora con bilancio e CdA? Gli step della vendita

Le parole di Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, sul passaggio di proprietà dei blucerchiati. I dettagli Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria ha parlato a La Repubblica. OTTIMISMO SULLA SAMPDORIA Il cinquantaseienne bolognese non dimentica la Sampdoria e sulla cessione del club genovese al duo Radrizzani - Manfredi commenta: "Si riparte con una società e un presidente serio."

Il tribunale di Genova ha concesso altri 120 giorni per la composizione negoziata dello stato di crisi della Sampdoria, che era in scadenza il 6 giugno. Lo riporta l'emittente tv ligure Primocanale. ( ...Il 16 giugno ci sarà l'Assemblea per l'approvazione del bilancio della Sampdoria: il Cda potrebbe restare in carica fino al closing della cessione ...