(Di domenica 4 giugno 2023) Lo dice il capitano del, Antonino, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta del Sud in cui parla anche del suo futuro. ' Ho un altro anno di contratto - dice il calciatore - . Che ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 ' Sto seguendo dall'esterno la vicenda societaria e spero che se si dovesse concretizzare la vendita '. Lo dice il capitano del, Antonino Ragusa, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta del Sud in cui parla anche del suo futuro. ' Ho un altro anno di contratto - dice il calciatore - . Che arrivi qualcuno in buonafede ...Solo se ci sarà la possibilità di affidarla a chi potrebbe garantire continuità'. Trattativa Lo Monaco L'ho conosciuto durante la partita con il. Ha fatto visita alla mia azienda, ......dell'abitazione di uno dei due venivano rinvenuti ulteriori 5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana già essiccata e confezionata in buste di cellophane sottovuoto e pronte per la, ...

Cessione Messina, Ragusa: "Spero arrivi qualcuno in buonafede" Stadionews.it

Il capitano del Messina, Antonino Ragusa, si è espresso così sul futuro del club peloritano: "Ho un altro anno di contratto - riporta La Gazzetta del Sud - sto ...Accordo praticamente chiuso per la cessione all’ateneo di buona parte della struttura: il cinema resta alla “Fasola”. L’Ateneo pronto a spostare il Dams, il Rettore: «Sarà un luogo anche aperto alla c ...