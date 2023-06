Caro-prezzi | arriva il semaforo per orientare i consumatori

(Di domenica 4 giugno 2023) Un sistema ache utilizzerà i classici colori rosso, giallo e verde pernegli acquisti di beni e servizi e aiutare le famiglie italiane alle prese con la spesa quotidiana sempre più salata, e un paniere di prodotti acalmierati da proporre a Governo, Gdo, produttori ed enti locali come misura anti-inflazione. A lanciarlo Assoutenti, che sulla base degli ultimi dati Istat sull’inflazione ha pubblicato sul proprio sito internet e sui canali social dell’associazione unche coinvolge un lungo elenco di prodotti, beni e servizi e i relativi aumenti dei. “I dati sull’inflazione di maggio dimostrano come l’emergenzaè tutt’altro che risolta in Italia, con i listini al dettaglio che per alcuni comparti, come ...

"L'emergenza inflazione non è risolta" Sul tavolo resta il nodo inflazione. "I dati di maggio dimostrano come l'emergenzaè tutt'altro che ..." i consumatori sapranno in tempo reale quali prodotti hanno subito a livello nazionale i rincari maggiori nell'ultimo periodo, e optare, laddove possibile, per beni i cuisono cresciuti meno

