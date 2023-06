Capocotta | interviene il Consiglio di Stato | i chioschi sono salvi

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 4 giugno 2023) Ostia – Vivranno anche l’estate 2023 idella spiaggia di. A deciderlo è ildi, chesulla decisione del Campidoglio di poche settimane fa. Il Comune di Roma, infatti, aveva dato l’ordine di sgomberare. In queste ore, invece, ildi, con un decreto cautelare, ha sospeso la sentenza con cui a in primavera aveva impedito ulteriori proroghe nell’affidamento delle concessioni balneari. Sentenza nella quale rientravano anche i gestori deidiche lavoravano grazie alla proroga di un bando vecchio di 23 anni e scaduto. Un bando che da tempo i gestori chiedono di rinnovare con un nuovo e che – finalmente – si sta realizzando negli uffici del Dipartimento Ambiente. In ...