Capello | «Spalletti? Io avrei fatto di tutto per farlo restare»

(Di domenica 4 giugno 2023) Fabio, ex allenatore anche della nazionale inglese e di quella russa, oggi opinionista eccellente di Sky, ha rilasciato un’intervista alla redazione campana di Repubblica. Il tema ovviamente il Napoli è il suo trionfo in Serie A. «Per mehaun po’ quello che feci io quando “ereditai” il fortissimo e stellare Milan. Io dissi ai miei: “sapete cosa dicono di voi? Che ormai avete vintoe non avete più stimoli, che di correre non avete più voglia. Ma io sono convinto che si sbagliano e sono certo che abbiate ancora tanto da dare, io sono pronto”… Funzionò, come racconta la storia sportiva». Continua: «Ecco, Luciano a parer mio ha dato un input analogo. Del tipo: “dicono che senza quei tre (Insigne, Mertens, Koulibaly) la squadra non potrà fare molto, che erano ...

