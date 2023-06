“Cane degli Stati Uniti” L’insulto in diretta tv

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 4 giugno 2023) Ecuador: ucciso dai narcos il procuratore antimafia Leonardo Palacios mentre usciva da un’udienza Minacciata di morte la Procuratrice Generale che processò ex presidente Rafael Correa: “Stai per festeggiare un compleanno, non vogliamo rovinare la tua festa uccidendo tua figlia”. Oggi l’Ecuador è il paese che esporta più droga al mondo. Minacciato di morte l’ambasciatore peruviano in rotta con AMLO: “Ti porteremo fuori dal Paese in un sacco nero” L’ultimatum è stato dato attraverso un audio che è al vaglio delle autorità peruviane con l’obiettivo di prendere provvedimenti e pronunciarsi. Il diplomatico è stato avvertito che se non lascerà il Messico sarà riportato in Perù “a pezzi”. “Spezzeremo tutte le tue cazzate, fottuto ambasciatore. Faremo saltare in aria tutta la tua merda e ti estradaremo nel tuo fottuto paese. Esci, hai 48 ore per uscire dal Messico o ti porteremo fuori dal ...