Canada | 4 bambini morti e un uomo disperso in incidente di pesca

I corpi dei quattro- tutti minorenni di età superiore ai 10 anni - sono stati trovati sulla riva del fiume poche ore dopo che le autorità avevano ricevuto una chiamata di emergenza per un ...... in. Lo riferiscono i media locali. Ifacevano parte di un gruppo di 11 persone che pescavano sulla riva del fiume Saint - Laurent. Sei persone sono state soccorse. I soccorritori ......dei genitori - e nemmeno una ragione pratica - non c'entra il desiderio di rafforzare la salute dei- . Sotto sotto c'è, al contrario, un significato molto più profondo. George in, nel ...

Canada, 4 bambini morti e un uomo disperso in un incidente di pesca La Stampa

Sarebbero stati travolti dall'alta marea mentre pescavano nell'estuario del fiume San Lorenzo in Qubec, Canada ...OTTAWA. Una gita di pesca si è conclusa in tragedia, sabato, con la morte di quattro bambini in un villaggio nel nord-est del Québec. La polizia provinciale ha dichiarato di essere ancora alla ricerca ...