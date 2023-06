Campionati di società | ottimi risultati per la Libertas Benevento

(Di domenica 4 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAllo stadio “Vestuti” di Salerno si sono svolti iDI SOCIETA’ per le categorie allievi e master. Questi i migliori 12che hanno permesso agli allievi delladi totalizzare 6.431 punti e conquistare il secondo posto: TENGA Fabio 100 m. 11”94 – MANCINI Michelangelo 110 m. ostacoli 16”80 – RUSSO Tommaso lancio del disco 42,57 m. – CALABRESE Alessandro 400 m. 57”18 – MANCINI Luigi salto in alto 1,60 m. – CIERO Filippo lancio del martello 40,34 m. – TENGA Fabio 200 m. 23”90 – PEDERCINI Alessandro 800 m. 2’15”77 – MANCINI Michelangelo 400 m. ostacoli 1’02” – RUSSO Tommaso getto del peso 12,26 m. – IANNICIELLO Osvald salto in lungo 5,01 m. – staffetta 4×400 4’00”10 (CORNACCHIONE Davide, CIERO Filippo, LIMONCIELLO Luca, CALABRESE Alessandro). Buone anche le ...

... ha vinto 25 titoli, un numero record per il Real Madrid: 5 Coppe dei Campioni, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 4, 3 Copas del Rey e 4 Supercoppe spagnole" scrive ladel ...Il comunicato della: " Il Real Madrid C. F. e il nostro capitano Karim Benzema hanno deciso ... 5 Coppe Europee, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 4, 3 Coppe del Re e 4 ...... la giovane promossa del karatè, ha vinto una nuova medaglia d'oro che va a impreziosire il ricco medagliere dell'atleta selezionato lo scorso anno a rappresentare l'Italia aimondiali ...