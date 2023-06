Calhanoglu autorevole | con Torino-Inter si candida per Istanbul

Leggi su inter-news

(Di domenica 4 giugno 2023) Hakanfornisce un’ottima prestazione in(0-1), contribuendo alla vittoria finale. Il numero 20 ora ha nel mirino la Finale di Champions League in patria. PICCO DI QUALITÀ – Hakanè tra i titolari di(finita 0-1) nonostante l’appuntamento che lo aspetta sabato prossimo. Simone Inzaghi sceglie di far riposare Nicolò Barella all’inizio, e il turco alla fine. Tanto che sfrutta l’ammonizione del numero 20 al minuto 50 per sostituirlo proprio col numero 23 (ieri premiato miglior centrocampista della Serie A) cinque minuti dopo. Quasi un’ora di gioco per, che siprepotentemente per una maglia da titolare a, contro il Manchester City sabato prossimo. REGIA COSTANTE – ...