Calenda chiude al Pd di Elly Schlein | «Parla come una rappresentante d’istituto del liceo | noi ci rivolgiamo ad altri»

Leggi su open.online

(Di domenica 4 giugno 2023) Il leader di Azione Carlotorna a riflettere in tv sul percorso del suo progetto politico, e sulle alleanze possibili e non per le prossime scadenze elettorali. Lo fa nel salotto di Mezz’Ora in Più, su Rai 3, dove ripercorre i mesi di fiducia nel rapporto recuperato con Matteo Renzi, e poi la conclamata rottura del percorso federativo con Italia Viva: «Io ho creduto fortissimamente che potesse nascere in Italia un partito unico dei liberaldemocratici e a un certo punto ho capito che dall’altro lato questa cosa non era più sul tavolo. Questa rottura ha avuto momenti disdicevoli e io ho preso l’impegno di nonrne più. I gruppimentari stanno lavorando bene. Il partito unico non è più sul tavolo». Sollecitato sui rapporti col Partito democratico,riserva poi nuove stoccate alla sua leader ...