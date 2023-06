Calciomercato | Real Kane il prescelto per il dopo-Benzema

(Di domenica 4 giugno 2023) La prima alternativa sarebbe Havertz, ai blancos accostato anche Osimhen MADRID (SPAGNA) - E ora tutto su Harry. Ufficiale l'addio di Karim, ilMadrid si muove per individuare il sostituto e secondo i media spagnoli ilè il 29enne attaccante inglese del Tottenham, in scad

Fra l'altro gli Spurs, rivela "As", avrebbero già fatto sapere alla loro richiesta (100 milioni di euro), e per sostituire Kane punterebbero su Kyogo Furuhashi, 28enne attaccante del Celtic ...Harry Kane è un profilo che da tempo piace al, soprattutto ad Ancelotti che vede nell'inglese un profilo a tutto tondo perfetto per integrarsi con gli esterni offensivi, Vinicius e Rodrygo, ...Dopo aver vinto 25 trofei con ilMadrid, e il Pallone d'Oro adesso è tempo di pensare al divertimento dorato in Arabia. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("...

La prima alternativa sarebbe Havertz, ai blancos accostato anche Osimhen MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - E ora tutto su Harry Kane. Ufficiale ...