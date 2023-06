Calciomercato Juventus | Kane libera Vlahovic

(Di domenica 4 giugno 2023) Inizia a muoversi qualcosa in casa, anche se il nome che circola maggiormente è sempre quello di Dusan, dato ormai come prossimo partente Manca soltanto una giornata e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Allegri e il futuro alla: 'Mi assolvo e ... le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 4 giugno 2023 Rassegna estera -Non credo che si sia tenuto conto del brandma dell'azzeramento della sua governance'. Giorgio Chiellini (©LaPresse) -.itDito puntato contro Chiellini - 'Sulla manovra degli ...Napoli incerto, il ds azzurro Cristiano Giuntoli sempre più vicino all'approdo alla. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'ormai ex dirigente partenopeo già ...

Mamardashvili, la Juve lo osserva Tutto Juve

Allegri vuole rimanere alla Juventus, Mourinho chiede garanzie e investimenti alla Roma. Italiano in pole per il Napoli. Se Gasperini lascia, Thiago Motta all'Atalanta ...Ultima fatica per i giallorossi obbligati a vincere per strappare il pass Europa League: all'Olimpico arrivano i bianconeri in lotta salvezza ...