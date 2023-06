(Di domenica 4 giugno 2023) Il club catalano già a gennaio provò a portare il centrocampista viola in Spagna BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona non perde di vista Sofyan. I campioni di Spagna già nell'ultima sessione di ...

I campioni di Spagna già nell'ultima sessione di mercato puntarono forte sul centrocampista della Fiorentina, ma le difficoltà economiche del club catalano non consentì di arrivare all'accordo. Inoltre, la Fiorentina si giocherà mercoledì 7 giugno la finale di Conference League contro il West Ham: in caso di vittoria, i viola di Vincenzo Italiano strapperebbero la qualificazione in Europa

Calciomercato: Fiorentina. Non solo Barça, anche il ManUtd su Amrabat Tiscali

