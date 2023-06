(Di domenica 4 giugno 2023) Il 37enne spagnolo ha salutato dopo due stagioni il Psg MADRID (SPAGNA) - Non solo Messi e Benzema, oltre a Cristiano Ronaldo: inpotrebbe proseguire la carriera. Il 37enne difensore spagnolo ha salutato ieri il Paris Saint Germain dopo due stagioni: stando al "Mund

Ingaggio lontano da quello proposto dall'Al Hilal ma contratto triennale MADRID (SPAGNA) - Un'offerta importante,se chiaramente ben lontana dalla montagna di petroldollari che guadagnerebbe in Arabia Saudita. Chiusa ieri l'esperienza parigina, Lionel Messi si guarda intorno e, secondo "Marca", avrebbe ...Si registrano interessamentidal Sudamerica.Il 37enne spagnolo ha salutato dopo due stagioni il Psg MADRID (SPAGNA) - Non solo Messi e Benzema, oltre a Cristiano Ronaldo: in Arabia Saudita potrebbe proseguire la carrieraSergio Ramos. Il 37enne difensore spagnolo ha salutato ieri il Paris Saint Germain dopo due stagioni: stando al "Mundo Deportivo", l'ex capitano del Real Madrid avrebbe rifiutato la proposta di ...

Calciomercato: Anche per Sergio Ramos ipotesi Arabia Saudita Tiscali

Ingaggio lontano da quello proposto dall'Al Hilal ma contratto triennale MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Un'offerta importante, anche se ...Non solo gli stessi tifosi della Roma, la maggioranza, ma anche molti altri appassionati di calcio hanno condannato il comportamento dei sostenitori giallorossi, ritenendo inaccettabile l’uso di cori ...