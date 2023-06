Calcio | Spalletti | ' è una roba incredibile | sembra di essere dentro il cuore di Napoli mentre pulsa'

E se Quagliarella lascia il, Stankovic annuncia di andar via dalla Samp: "È la mia ultima ... Coppa anche perche ringrazia tutto il pubblico ("è merito vostro tutto questo"), salvo poi ...Osimhen 7 : chiude la stagione con un gol sudi rigore che suggella la vittoria del titolo ...(all.) 7: la sua ultima sulla panchina del Napoli, il tecnico di Certaldo conclude la sua ...Sugli spalti gioia in contenibile dei circa 55mila tifosi accorso per l'ultimo abbraccio ai propri beniamini e l'addio ache rende la festa agrodolce. Sempre in curva B un altro lungo ...

L'undici di Spalletti cerca l'affondo del definitivo ko e, al 40', Simeone, subentrato qualche minuto prima per Osimhen, dal limite calcia potente sotto l'incrocio per il gol del 2-0. La gara è chiusa ...Napoli, 4 giu. (Adnkronos) – “Cosa provo E’ una roba incredibile, si riceve tutta questa felicità e passione e diventa difficile descriverla. Sembra di essere dentro il cuore di Napoli mentre pulsa”.