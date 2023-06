Calcio | smentita Figc | ' Mancini non è stato assolutamente contattato dal Napoli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Non c'è nulla di vero". Il ct della Nazionale italiana, Roberto, "non è" dal presidente delAurelio De Laurentiis o suoi emissari per la panchina del. Così fonti dellasmentiscono all'Adnkronos l'indiscrezione dal Corriere dello Sport su un presunto contatto del numero uno delcon il ct azzurro che ha un contratto con la nazionale fino al 2026.