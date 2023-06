Calcio | Napoli De Laurentiis Sangue freddo e pazienza per nuovo tecnico

"Lo scudetto una grandisima emozione, adesso godiamoci la festa", le parole del presidente al Tg1- "Una grandissima emozione". Con queste parole il presidente del, Aurelio De Laurentiis, definisce lo scudetto regalato al popolo partenopeo. Un trionfo "dedicato soprattutto alla città, ai napoletani e ai nostri tifosi in Italia e nel mondo. Quella di oggi ...Ildiventa un pretesto per raccontare grandi storie e quella diè sicuramente una delle più complesse e affascinanti, mai banale. Eppure è sembrato sempre facile ricondurre per qualcuno ...... quelli che ne sanno dio ritengono di saperne ridevano ampiamente sotto i baffi e non solo. ... Un giocatore che è riuscito a far segnare 11 gol a tal Antonio Nocerino da, che maturando ...

Napoli, Spalletti: "Ho speso tutto, questa squadra avrà un grande futuro. Con AdL non c'è divisione"

