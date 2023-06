(Di domenica 4 giugno 2023) Si chiudono le polemiche e la lunga telenovela: come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, idifemminile saranno trasmessi in chiaro dalla Rai. E’ stato risolto un problema che aveva agitato anche i vertici delmondiale, visto che le offerte per itv del torneo femminile presentate da molti paesi erano state definite ridicole dal presidente della Fifa Gianni Infantino. Isi svolgeranno dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e in Nuova Zelanda, un fuso orario che non sarà sicuramente amico per seguire le azzurre di Milena Bertolini. Situazione che si è sbloccata nelle ultime ore, dopo che quattro giorni fa la Rai aveva pubblicato questo comunicato stampa: “Sull’edizione 2023 del Campionato del mondo di...

La festa vera e propria comincerà però alle ore 21.00 e sarà visibile in chiaro su2 oltre che in streaming su RaiPlay.Il match di ritorno si disputerà allo stadio 'Manuzzi' giovedì 8 giugno cond'inizio fissato ... valido per l'andata della semifinale dei playoff di Serie C, sarà trasmesso in chiaro su......dell'Aurum ma anche lo stemma della nazionale italiana di. Buona parte delle visioni moderne in termini comunicativi le ha inventate D'Annunzio". Lo ha detto il direttore generale della, ...

Calcio, la Rai acquista i diritti per i Mondiali femminili OA Sport

Si chiudono le polemiche e la lunga telenovela: come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, i Mondiali di calcio femminile saranno trasmessi in chiaro dalla Rai. E’ stato risolto un problema che avev ...Continua e diventa sempre più splendente, il sogno dell'Italia ai Mondiali Under 20, in corso di svolgimento in Argentina. I ragazzi del CT Carmine Nunziata, infatti, dopo aver superato l'Inghilterra ...