Calcio in tv oggi domenica 4 giugno | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Ultima giornata di campionato sia per la serie A che per la Liga spagnola, che monopolizzano la giornata con una serie di match, alcuni dei quali ormai inutili, mentre altri sono fondamentali per il futuro di alcune squadre. Si inizia alle 18.30 con la partita-festa del Napoli contro la Sampdoria, mentre leimportanti inizieranno alle 21.00. Indecisive Roma-Spezia, Milan-Verona e Udinese-Juventus per salvezza e l’Europa, mentre in Spagna sono da seguire Betis-Valencia, Real Madrid-Athletic Bilbao e Osasuna-Girona per capire quale squadra parteciperà alle prossime competizioni europee. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Alle 20.30 poi iniziano le semifinali dei playoff di serie C, con Fa-Pescara, il che vuol dire i Satanelli contro ...