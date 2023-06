Calcio femminile | la Juventus vince la Coppa Italia! Roma battuta nel recupero | decide Bonansea

(Di domenica 4 giugno 2023) Labatte lain extremis per 1-0 e conquista laItalia 2023. Allo Stadio Arechi di Salerno le ragazze di Joe Montemurro resistono agli attacchi dellae poi trovano il goal decisivo al 93? con un colpo di testa di Barbara. Le bianconere festeggiano così il primo titolo in stagione e la secondaItalia consecutiva, la terza di sempre nella storia del club. Dall’altra parte rimane parecchio amaro in bocca: il gruppo di Alessandro Spugna non riesce a completare il triplete campionato-SuperItaliana-Italia. La paura regna sovrana nel primo tempo: le due squadre non vogliono esporsi troppo e di azioni clamorose non ce ne sono, sia da una parte sia dall’altra. Si arriva così all’intervallo sullo 0-0 e con ...

... alle ore 16:30 si gioca in campo neutro Juventus - Roma per la finale della Coppa Italia2022/2023 . L'ultima volta che le sue squadre si sono incrociate la Juventus D ha avuto la meglio ...Nel tabellonehanno conquistato la finale le americane Cannon/Sponcil vincenti per 2 - 1 sulle canadesi Melissa/Brandie mentre le brasiliane Ana Patricia/Duda hanno avuto la meglio sulle ...MVP del torneo: Raffaella Battaglia (Dream Volley Pisa) La cronaca Per questa finale della sesta edizione del Campionato Assolutodi sitting volley per Parma coach Fabio Marmiroli ...

La Rai acquisisce i diritti tv del Mondiale di Calcio femminile L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

La Juventus batte la Roma in extremis per 1-0 e conquista la Coppa Italia 2023. Allo Stadio Arechi di Salerno le ragazze di Joe Montemurro resistono agli attacchi della Roma e poi trovano il goal deci ...La Juventus batte la Roma per 1-0 e conquista in extremis la Coppa Italia 2023. Allo Stadio Arechi di Salerno le ragazze di Joe Montemurro resistono agli attacchi della Roma e poi trovano il goal deci ...