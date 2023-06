Calcio | Allegri | ' futuro? Che domani vado in vacanza al mare | ho due anni di contratto'

(Di domenica 4 giugno 2023) Udine, 4 giu. (Adnkronos) - "Devo ringraziare i ragazzi, abbiamo migliorato quanto fatto l'anno scorso, la Juve sul campo ha fatto 72 punti e nessuno questo può toglierlo ai ragazzi. I programmi futuri? Chea casa sicuro, al, per le vacanze e la famiglia. La società deve programcosa fare l'anno prossimo e mi metterò a disposizione come ho sempre fatto. Non c'è nessuna trattativa perchè ho duedie sono a disposizione della società per programil lavoro come ho sempre fatto". Lo ha detto il tecnico della Juventus Maxa Dazn al termine della stagione dei bianconeri. "Per la stagione, terzo posto, semifinale di Europa League e semifinale di Coppa Italia, potevamo fare meglio ma non sono alibi", ha aggiunto ...

La squadra ditrova il successo grazie al tiro a giro di Chiesa, dopo aver trovato una traversa di Bonucci e un grande Silvestri a negare piú volte il gol. La Juventus porta a casa i tre ...ROMA - L'ultima giornata di campionato non regala partiolari sorprese. La Juventus divince a Udine per 1 - 0 , ma il successo non serve ai piemontesi per migliorare la propria classifica. L'Atalanta coglie un brillante successo casalingo per 5 - 2 contro il Monza in una ...è ancorato al contratto, il nuovo ds deve avere il via libera (Cristiano Giuntoli da Napoli). Saranno giorni intensi per la proprietà, per John Elkann e i dirigenti, chiamati a decidere. Poi, ...

Le parole del tecnico bianconero alla fine della gara vinta contro l'Udinese per l'ultima giornata di campionato ...Nonostante il successo la squadra di Allegri non migliora la propria classifica: al momento - in attesa della chiusura dell'inchiesta Uefa - è in Conference League ...