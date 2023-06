Calcio | al Fuorigrotta festa scudetto | Ferlaino a Buenos Aires per omaggio a tomba Maradona

(Di domenica 4 giugno 2023) Napoli, 4 giu. (Adnkronos) - L'aveva promesso e l'ha fatto. A 92 anni Corrado, ex presidente del Napoli dei tempi d'oro di Diego Armando, è volato in Argentina, a, per renderealladel Pibe de oro proprio mentre al ‘‘ diva in scena l'ultima partita di campionato contro la Sampdoria che incorona ufficialmente la squadra di Spalletti come campione d'Italia per la terza volta nella sua storia.

2023 - 06 - 04 15:00:34 Comincia la festa aÈ cominciata la grande festa a: migliaia di tifosi azzurri sventolano bandiere davanti allo stadio Maradona in attesa dell'apertura ...Notizie Napoli. Una lunga giornata da brividi che i tifosi del Napoli attendevano da 33 anni. Oggi allo ...scudetto vinto dalla squadra di Spalletti e l'atmosferma che si respira a...UltimissimeNapoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è appena arrivato allo stadio Maradona ...dall'entusiasmo di centinaia di tifosi all'esterno dell'impianto di. ...

Calcio: al Fuorigrotta festa scudetto, Ferlaino a Buenos Aires per ... La Nuova Ferrara

Napoli, 4 giu. (Adnkronos) – L’aveva promesso e l’ha fatto. A 92 anni Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli dei tempi d’oro di Diego Armando Maradona, è volato in Argentina, a Buenos Aires, per r ...Non solo napoletani, anche molti stranieri che vengono per i loro idoli del calcio, come Kvaratskhelia e Osimhen. Ma non mancheranno moglie e figlia di Maradona, il Pibe de oro che guadagnò i primi du ...