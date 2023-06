Calciatori gay | parla Tardelli | “Ci sono | ecco perché non fanno coming out”

Leggi su biccy

(Di domenica 4 giugno 2023) Nonostante negli ultimi decenni la società sia molto cambiata, rendendo più facile fareout alle persone LGBTQ, nel mondo del calcio si fa ancora fatica ad uscire allo scoperto. Della difficoltà deinel fareout hato Marcoin un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ex allenatore ha spiegato che probabilmente igay hanno paura a dichiararsisentono che non c’è il clima giusto. “Se si cono gay nel calcio? Certo, secondo me ci. È statisticamente impossibile che non ci siano. Io non vedrei il problema a dirlo. Come mai non lo? Forse sentono che non è il momento. Che non c’è il clima giusto. Ma il mondo attorno a noi è cambiato. Non vedo...