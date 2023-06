“But Here We Are” | la recensione del nuovo album dei Foo Fighters | un raccordo tra passato e futuro

La formazione dell'ex sodale di Kurt Cobain arriva a Nürburg nel giorno di uscita del suo nuovo album, "we are", un lavoro che risponde a un'urgenza vitale di ripartenza dopo la morte dell'...We Are' , siamo ancora qui. Nonostante tutto. E in quel nonostante, sono racchiusi gli avvenimenti che hanno segnato uno dei periodi più duri per i Foo Fighters, in particolare per il ...Available slots fill up fast, so book your Pod visitto get one - on - one attention. About ... Forward - looking statements contained in this press release include,are not limited to, ...

Foo Fighters, “But here we are”: l’urgenza di rinascere, dal rock Rockol.it

I FOO FIGHTERS sono tornati con “But Here We Are”, il nuovo album in uscita venerdì 2 giugno via Roswell Records/RCA Records e un tour mondiale attualmente in corso. “But Here We Are” arriva dopo un ...'But here we are' ricorda la madre di Dave Grohl e il batterista amico fraterno del leader della band. Dieci tracce elaborare il lutto. Mancanze ...