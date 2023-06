But Here We Are dei Foo Fighters | dieci tracce di velluto bianco recensione

(Di domenica 4 giugno 2023) Ilè d’obbligo e cercmo di usarlo con parsimonia. ButWe Are dei Fooè un album che merita rispetto e non è certo il caso di spiegare perché. Dave Grohl è un vulcano di idee e lo ha dimostrato sin dai tempi dei Nirvana, dato che grazie a lui Kurt Cobain e Novoselic trovarono quel sound che rese la band un fenomeno mondiale. Non è tutto: Grohl è la star che partecipa ai progetti all star, che ha reso grande Songs For The Dead dei Queens Of The Stone Age e ha reso possibile progetti come Probot e Them Crooked Vultures. Una lunga, dolorosa e doverosa premessa Vulcanico, dicevamo, perché dopo la morte di Taylor Hawkins ha tenuto in piedi la squadra per sfornare un disco sul quale vomitare tutto il dolore e la rabbia che si provano quando uno della famiglia scompare prematuramente. Perché sì, ...

La formazione dell'ex sodale di Kurt Cobain arriva a Nürburg nel giorno di uscita del suo nuovo album, "we are", un lavoro che risponde a un'urgenza vitale di ripartenza dopo la morte dell'...We Are' , siamo ancora qui. Nonostante tutto. E in quel nonostante, sono racchiusi gli avvenimenti che hanno segnato uno dei periodi più duri per i Foo Fighters, in particolare per il ...

Con il dolore di chi nell’ultimo anno ha dovuto affrontare la perdita di un proprio membro, i Foo Fighters presentano il loro nuovo album, But Here We Are, un raccordo musicale tra passato e futuro: ...I FOO FIGHTERS sono tornati con “But Here We Are”, il nuovo album in uscita venerdì 2 giugno via Roswell Records/RCA Records e un tour mondiale attualmente in corso. “But Here We Are” arriva dopo un ...