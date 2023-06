Bus finisce in una scarpata dell’A16 | un decesso | diversi feriti trasportati al ‘San Pio’

(Di domenica 4 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn morto e 14: è il bilancio, provvisorio, di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un bus con a bordo 38 passeggeri, finito in una, e 5 auto. La tragedia è avvenuta alle 4 sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda al km 101. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Grottaminarda e Bisaccia e Avellino con un’autogru. Isono statia Avellino, Benevento, Ariano Irpino e altri ospedali. Sul luogo dell’incidente è giunta anche un’eliambulanza. I pompieri stanno sollevando il bus per recuperare eventuali altri passeggeri. In aggiornamento Secondo quanto rende noto la società Autostrade, alle 6:45 circa sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, è stato riaperto il tratto compreso tra ...

I pompieri sono intenti nelle operazioni di sollevamento delper recuperare eventuali altri passeggeri. Dovranno ancora essere chiarite le cause dell'incidente che, tuttavia, secondo le prime ...Con una gru si sta cercando di sollevare ilturistico per verificare che non vi siano altre persone coinvolte. La polizia stradale sta eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'...Con una gru si sta cercando di sollevare ilturistico per verificare che non vi siano altre persone coinvolte. La polizia stradale sta eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'...

Bus finisce in scarpata sull'A16, un morto e 14 feriti Agenzia ANSA

Tragedia sull'A16. Una persona è morta e altre 14 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto alle 4 di notte lungo ...Terribile incidente a Napoli. Nella notte di domenica 4 giugno, lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, un bus con a bordo 38 passeggeri si è scontrato contro 5 auto, ferme sulla carreggiata dopo essere ...