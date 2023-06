Bus di immigrati precipita in una scarpata lungo la A16 Napoli-Canosa | un morto e 14 feriti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 giugno 2023) Era diretto a Roma il pullman con 38 persone a bordo, partito da Lecce e finito in unal’autostrada A16, travolgendo 5 auto, due delle quali coinvolte in un precedente incidente. Uno dei passeggeri, tutti extracomunitari, e’. Altri 14 sono rimasti, alcuni in modo grave, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Salvi i due autisti, anche se. Gli agenti della polstrada di Avellino stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica. Essenziale per accertare responsabili, sara’ il recupero del bus che si e’ ribaltato. Un’autogru’ dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e’ stata portata sul posto per sollevare il pesante mezzo. Anche gli altri veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto intorno alle 4 nel tratto ...