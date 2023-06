Bus contro due auto | poi precipita in una scarpata sull’A16 Napoli-Canosa | un morto e 14 feriti Un passeggero | “Siamo vivi per miracolo”

(Di domenica 4 giugno 2023) All’alba a Vallesaccarda, in provincia di Avellino: la vittima viaggiava su una delle vetture investite. Altre tremobili coinvolte

È di un morto e 14 feriti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto sull’autostrada A16, nel tratto Napoli-Canosa, dove un bus con 38 passeggeri a bordo è precipitato in una scarpata dopo un ...“Stavano tutti dormendo, credo. A svegliarci è stata la violenta frenata e poi il botto, quando ci siano scontrati con le auto, prima di finire nella scarpata”. È questa la ricostruzione fatta da uno ...