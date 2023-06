Buon compleanno a… Juan Iturbe

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 giugno 2023) Oggi è ildi, ex giocatore di Roma e Verona, ora all’Aris di Salonicco in Grecia Oggicompie 30 anni. É più che probabile che alla notizia vi siate chiesti che fine abbia fatto e il consiglio è di non andare – una volta tanto – su wikipedia, che ferma le sue statistiche a due anni fa, quando l’argentino era in Messico, mentre nell’ultima stagione era in Grecia, precisamente all’Aris Salonicco. Oppure, se siete juventini o anche solo estimatori, seguaci o osservatori di Antonio Conte, è più che normale che vi stiate ancora chiedendo se e realtà o vox populi o ancor più macroscopicamente leggenda metropolitana quel che accadde nell’estate del 2014: il mister campione d’Italia che sbatte la porta e se ne va in quattro e quattr’otto da Vinovo, abbandonando la squadra e ...