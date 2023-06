Btp Valore | il nome non è causale e scoprirai perché | hai pochi giorni per aderire

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 4 giugno 2023) Il mercato dei titoli di Stato si prepara all’intervento del MEF sui BTP. Attenzione a quello che succede il 5 giugno. L’influenza della crisi finanziaria e dell’aumento dei tassi di interesse si sta facendo sentire sul mercato dei titoli di Stato. I BTPa tasso variabile sono cresciuti tantissimo e all’apertura del mercato il MEF potrebbe proporre dei valori molto interessanti per gli investitori. Il mercato dei titoli di Stato viene smosso dalla notizia del MEF in merito ai BTP– ANSA – ilovetrading.itQuesto è un periodo molto interessante per chi investe sui titoli di Stato italiani. I BTP, Buoni del Tesoro Pluriennali, non sono mai stati così in fermento e per la prima volta da moltissimo tempo l’attenzione di tutti non è puntata sui classici titoli a tasso fisso, ma piuttosto sui titoli a tasso variabile, che ...