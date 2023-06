Bruxelles Classic 2023 | Arnaud Demare trionfa nella capitale belga | battuti Andresen e Meeus

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Un lampo di primavera mentre si avvicina l’estate. Laha riportato il gruppo sui muri e sulle pietre tra Fiandre e Vallonia, regalando lo spettacolo che solo quelle strade sanno procurare. Al termine di 207 km corsi a ritmo altissimo, a prendersi il successoè stato, già nell’albo d’oro con la vittoria del 2017. In una corsa che per anni non ha visto finale diverso da una volata di gruppo, per la terza volta consecutiva l’azione vincente è arrivata con una mossa da lontano. Nulla a che vedere con il lungo assolo di Evenepoel del 2021 o con la fuga vincente di quasi 150 km dello scorso anno, ma anche quest’anno, quando un gruppo di 18 corridori si è avvantaggiato ad 80 km dal traguardo, il gruppo non è stato in grado ...