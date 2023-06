Borseggiatrici all’assalto della Metro B | per rubare non fanno partire i treni di Termini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 giugno 2023) Storie di degrado e illegalità, quelle che ormai puntualmente sui vedono sullaB. Nuovamente protagoniste le, che ormai nella calcabanchina a, sia in direzione Eur che verso Rebibbio/Ionio, hanno trovato il loro terreno di caccia per. L’ultima trovata pera ignari pendolari e turisti, è quello di bloccare le porte per non faril treno. Le nuove tecniche dellesullaB Ormai è un trasporto pubblico in balia dei rom nel Centro Storico, con pendolari e dipendenti ATAC che ormai si vedono rassegnati a tanta illegalità. Dopo i furti nelle calche delle banchine, oggi siamo arrivati anche a dover constatare il modo in cui, queste ragazze con il vizio del furto, ...