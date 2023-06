Bombe su Dnipro | uccisa una bambina Zelensky accusa la Russia

Il raid di sabato ha distrutto due edifici in una zona residenziale di, oltre a dieci case, un negozio e una conduttura del gas, secondo il governatore della regione diSerhiy Lysak. 4 ...Nella regione diil corpo di una bambina di due anni è stato recuperato da sotto le macerie di una casa nella comunità di Pidhorodne, ha affermato il capo dell'amministrazione regionale, ...Distrutti in un raid due edifici della periferia della città. Ventidue feriti, tra cui altri 5 bambini. Una bambina di due anni è stata uccisa nel bombardamento russo sulla periferia di. Il corpo della piccola è stato trovato tra le macerie di un edificio distrutto in un raid in cui sono rimaste ferire 22 persone, tra cui cinque bambini. "Due edifici a due piani, tra i quali è ...

Le bombe russe hanno ucciso una bambina di 2 anni a Dnipro AGI - Agenzia Italia

Le forze russe hanno bombardato il villaggio di Guryiv con carri armati e Ivashky con elicotteri. Anche Vovchansk è stata pesantemente bombardata. Ad affermarlo è il capo dell’amministrazione regional ...Il presidente Volodymyr Zelensky ha accusato i russi di aver "attaccato la città" situata al centro del Paese: "Hanno colpito tra due condomini a due piani.