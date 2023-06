Bologna | le pagelle di CM | Ferguson chiude in bellezza | in rete anche Arnautovic

E' tempo di bilanci econ un'avvertenza: quelli che seguono sono i voti dati per il ... Ilsi merita 6,5 che è la media tra i picchi toccati nel momento migliore con Thiago Motta e ...... sostituendo Sandi Lovri dalla panchina in una sconfitta in trasferta contro il. Momenti ... Tabellino edi Udinese - Juventus UDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Guessand (80 , Beto), ...Commenta per primo Lecce -2 - 3 Falcone 6: grande parata sul colpo di testa su Orsolini, poco da fare sui gol. Gendrey 5,5 : libero di sovrapporsi e creare superiorità sulla fascia, lascia il vuoto sul gol del 3 - 2 ...

Le PAGELLE di Lecce - Bologna 1000cuorirossoblu.it

Falcone 6: il Bologna non è venuto in vacanza nel Salento e lui si fa trovare pronto, anzi prontissimo in più occasioni. Poi, però, per la prima volta in ...FALCONE 6,5Un paio di ottimi interventi nel primo tempo, meno sollecitato nella ripresa. GENDREY 6Ottima prima frazione ...