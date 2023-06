Blitz dei partigiani anti-Putin a Belgorod Ma la controffensiva è in sospeso

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 giugno 2023) Il conflitto in Ucraina penetra sempre di più in territorio russo con la regione di confine diormai giornalmente interessata dalla guerra. L'ultimo evento in ordine di tempo è l'incursione dei cosiddetti 'russi' nel distretto di Shebekino, dove i miliziani che si oppongono a Vladimirannunciano di aver fatto prigionieri due soldati russi e si dicono disponibili al loro rilascio in cambio di un colloquio con il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov. Il politico locale si dice disposto ad accettare ma, allo stesso tempo, invita la popolazione locale a "lasciare temporaneamente" le proprie case e "salvaguardare ciò che è più importante: la vostra vita e quella dei vostri cari". Una situazione di caos che, secondo Mikhyalo Podolyak consigliere della presidenza ucraina rappresenta "in una piccola città" ...