Blanca torna in onda in prima serata su Rai 1 | dove eravamo rimasti

(Di domenica 4 giugno 2023) Un’estate all’insegna di repliche quella di Rai 1, che assisterà al ritorno dellastagione di, con Maria Chiara Giannetta. In attesa del prossimo capitolo, sulla rete ammiraglia torneranno dunque i primi sei episodi: ecco. Così come negli anni precedenti, anche l’estate 2023 assisterà al ritorno in replica di diversi titoli del piccolo schermo su Rai 1. Ad inaugurare questa stagione sarà, l’acclamata serie con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, tra gli altri. Lo show è andato indal 22 novembre al 21 dicembre 2021 e ha ottenuto ottimi ascolti, chiudendo con 5 836 000 telespettatori, pari al 27,9% di share. FOTO DELLE FICTION RAI– Maria Chiara Giannetta – VelvetMagNelle ultime ...

E' la fine di un'era alla casa, dopo 14 stagioni lascia uno dei giocatori più iconoici ... quando a cercarlo era stato il Barcellona, ora il suo nomesui taccuini delle big della Liga. ...... ma proprio in vista della messa in onda dei nuovi attesissimi episodi Rai1 ha deciso per quest'estate di mandare in onda la replica della prima stagione diLa trentacinquenne Selena, affermata giornalista di New York,nel natio Maine per incontrare ... TELEFILM/SERIE TV Su Rai Uno dalle 21.25. Il commissariato genovese di San Teodoro viene ...

Blanca, torna su Rai 1 la prima stagione, anticipazioni domenica 4 ... TvDaily

Con la bella stagione alle porte, la Rai punta sui grandi successi e ripropone una delle fiction più apprezzate degli ultimi anni. Questa sera, domenica 4 giugno, andrà in onda in replica su Rai 1 la ...È stato uno dei successi della fiction Rai del 2021. Ora, Blanca è pronto a tornare in tv con le repliche della prima stagione: da domenica 4 giugno, infatti, vanno in onda i sei episodi già proposti ...