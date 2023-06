Blanca streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata della fiction in replica

Leggi su tpi

(Di domenica 4 giugno 2023) Stasera, domenica 4 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inladi, serie televisiva italianada Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni domenica inserata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta.intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La, come detto, va in onda stasera, domenica 4 giugno 2023, alle ore 21,25 su Rai 1.live Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live ...