...i due abili attori Lino Guanciale (più noto per essere Il Commissario Ricciardi nell'omonima) ... Pierpaolo Spollon (volto di Doc - Nelle tue mani, Che Dio ci aiuti e, per citare i suoi tre ...Nello specifico verranno riproposte durante la bella stagione i vecchi episodi di:, Scomparsa, L'Allieva 3, Di padre in figlia, Il giovane Montalbano e Nero a metà 3. Letv dell'estate ...Da domenica su Rai1 alle 21.25 vanno in onda anche le repliche di, ladi successo con Maria Chiara Giannetta , nei panni di una giovane non vedente che diventa consulente di polizia nel ...

Blanca 2: tutto sulla seconda stagione della serie con Zeno e la Giannetta Panorama

Blanca serie tv trama completa, cast, quante puntate sono. Blanca trama completa, cast completo, quante puntate sono su Rai 1 ...Per la prima serata in tv, domenica 4 giugno su DAZN alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Monza, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 and ...