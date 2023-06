Blanca prima puntata | trama 4 giugno 2023 su Rai 1

(Di domenica 4 giugno 2023). Domenica 4arriva su Rai 1 la fiction con protagonista Giuseppe Zeno. Ecco di seguitoe anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATEepisodio 1 – Senza Occhi. Il commissariato genovese di San Teodoro viene messo sottosopra all’arrivo di, la nuova stagista non vedente e piena di vita. Che farsene di una cieca in Polizia?lo dimostra nelle indagini sul caso di Margherita, una donna trovata morta sotto l’ex Ponte Morandi in circostanze misteriose. Mentre inizia ad instaurare un rapporto con Lucia, la figlia dodicenne della vittima,diventa preziosa per le indagini proprio grazie ai suoi ...

... i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'Eredità 20:00 - Tg1 20:35 - affari tuoi 21:25 -23:...36 - Iron Sky - La battaglia continua Canale 5 18:45 - AVANTI UN ALTRO STORY 19:57 - TG5PAGINA ...... Pierpaolo Spollon (volto di Doc - Nelle tue mani, Che Dio ci aiuti e, per citare i suoi tre ... in secondo luogo tra lae la seconda stagione sono passati ben 4 anni, un po' troppi per i ...Il Loygorri chiederà adi anticipare le nozze e di sposarsiche debba lasciare Madrid, per raggiungere i suoi compatrioti al fronte. Cosa faràSarà costretta a sposarsi con ...

Blanca in replica su Rai 1: le anticipazioni della prima puntata Libero Magazine

Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno sono i protagonisti della fiction andata in onda nel 2021: da giugno 2023 tornano le puntate dell'unica stagione prodotta ...Per la prima serata in tv, domenica 4 giugno su DAZN alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta e Monza, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 and ...