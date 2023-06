Blanca | la serie tv torna su Rai 1 con le repliche in attesa della seconda stagione

(Di domenica 4 giugno 2023) È stato uno dei successifiction Rai del 2021. Ora,è pronto are in tv con leprima: da domenica 4 giugno, infatti, vanno in onda i sei episodi già proposti un anno e mezzo fa e disponibili sia su RaiPlay che su Netflix. La, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, è ambientata a Genova ed ha come protagonistaFernando (Maria Chiara Giannetta), assunta dalla Polizia come esperta in décodage dei file audio. Nel corsosua vita, non vedente, ha sviluppato una forte capacità di percepire i suoi che la circondano, cosa che sarà utile anche alla Polizia nelle varie indagini. Manon riesce a stare al chiuso dell’ufficio che le è stato ...

... è il quinto giocatore come numero di presenza con la camiseta, indossata per 647 partite. ... Sogna la nostraA, ma intanto si gode l'exploit i ieri sera: è diventato il primo giocatore dal ...TELEFILM/TV Su Rai Uno dalle 21.25. Il commissariato genovese di San Teodoro viene messo sottosopra dall'arrivo di, una giovane donna non vedente che può finalmente realizzare il ......i due abili attori Lino Guanciale (più noto per essere Il Commissario Ricciardi nell'omonima) ... Pierpaolo Spollon (volto di Doc - Nelle tue mani, Che Dio ci aiuti e, per citare i suoi tre ...

Blanca, le repliche della serie tv su Rai 1: prima puntata 4 giugno 2023, cast, location e dove vederla Tvblog

È stato uno dei successi della fiction Rai del 2021. Ora, Blanca è pronto a tornare in tv con le repliche della prima stagione: da domenica 4 giugno, infatti, vanno in onda i sei episodi già proposti ...Quando va in onda Blanca 2 Cosa sappiamo sui nuovi episodi della seconda stagione della fiction di Raiuno con Maria Chiara Giannetta ...