Bisogna far giocare i giovani! | Paolo Nicolato | la ricetta U21 per salvare il calcio italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Mercoledì 21 giugno iniziano gli Europei Under 21 in Georgia e Romania. Arrivata alla fase finale vincendo il gruppo di qualificazione, l'Italia esordirà giovedì 22 contro la Francia. Il commissario tecnico dell'Under 21, 56 anni, si proietta insieme a noi verso il torneo che gli azzurri hanno già vinto cinque volte, l'ultima nel 2004. L'Italia è nel gruppo D, con Francia, Svizzera e Norvegia. «Girone equilibrato, a parte la Francia che per me è la favorita alla vittoria finale. La Svizzera è molto forte, con tanti giocatori di doppio passaporto, seconda nelle qualificazioni con gli stessi punti con cui noi abbiamo vinto il nostro girone. E poi la Norvegia, che sta lavorando molto bene e produce diversi giocatori. Si possono fare e perdere punti con tutti». Guardando il resto del tabellone, quali sono le formazioni più temibili? «Le ...