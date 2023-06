Benzema | gol da leggenda | guarda i più belli con il Real Madrid

Karimlascia il Real Madrid dopo 14 stagioni. L'attaccante francese, 35 anni, ha vinto 25 titoli, tra cui 5 Champions negli ultimi 10 anni e ...... attaccante del Real Madrid, ha salutatoattraverso i propri profili social ufficiali. PAROLE - "Benzvini o Vinzema, il risultato è sempre lo stesso:, risate e titoli. Sei stato il primo ...giocherà oggi, alle 18.30, l'ultima partita al Bernabeu con la maglia dei Blancos Il post di Vinicius: "Benzvini o Vinzema, il risultato è sempre lo stesso:, risate e titoli. Sei stato il ...

Real Madrid, addio ufficiale a Karim Benzema - Sportmediaset Sport Mediaset

A comunicarlo la società spagnola con una nota pubblicata sul proprio sito internet in cui rende omaggio al 35enne centravanti in scadenza di contratto, quinto giocatore ad aver indossato più volte la ...Karim Benzema, attaccante del Real Madrid in scadenza di contratto il 30 giugno, disputerà questa sera la sua ultima partita con la maglia del Real Madrid per poi approdare in Arabia ...